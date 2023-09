Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkstatteinbrüche ++ Tostedt - Wohnungseinbrüche

Jesteburg und Neu Wulmstorf (ots)

Werkstatteinbrüche

Heute, 18.9.2023, gegen 3:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter, an der Straße Kohlhof in eine Werkstatt einzubrechen. Als der Täter an der Eingangstür hantierte, wurden Bewohner durch die Geräusche wach und schauten nach. noch bevor der Täter die Werkstatt betreten konnte, wurde er so von seinem Vorhaben abgebracht. Der Zeuge konnte noch beobachten, wie eine Person zu einem Pkw lief und davonfuhr. Es blieb bei Sachschaden an der Eingangstür.

In der Zeit zwischen Freitagabend, 15.9.2023 und Sonntagabend kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Neu Wulmstorf ebenfalls zu einem Einbruch in eine Werkstatt. Dort konnten die Täter das Gebäude betreten und daraus Metalle und Werkzeuge entwenden. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, wird geprüft. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen.

Tostedt - Wohnungseinbrüche

In der Zeit zwischen Freitagabend, 15.9.2023 und Sonntagabend, 17.9.2023, kam es in Tostedt zu zwei Wohnungseinbrüchen. In der Straße Borsteler Weg versuchten Täter zunächst, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als Ihnen dies nicht gelang, schlugen sie schließlich eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend das Haus. Was sie dabei alles erbeuteten, ist noch unklar.

In der Straße Borsteler Stieg traf es eine Doppelhaushälfte. Dort hebelten die Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Sie erbeuteten unter anderem Schmuck, Uhren und Elektronikgeräte.

Die Polizei vermutet, dass beide Einbrüche durch dieselbe Täterschaft begangen wurden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell