Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 22.09.2023 12:00 Uhr bis Sonntag, 24.09.2023 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Überfall in einem Mehrfamilienhaus

In der Samstagnacht kurz vor Mitternacht klingelten die vier unbekannten männlichen Täter an der Haustür der Opfer. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die gesamte Familie (Eltern und drei erwachsene Kinder 18- 25 J.) zuhause. Sie wurden unvermittelt von den hineinstürmenden Tätern vermutlich mit Kanthölzern geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Vier Mitglieder der Familie wurden mit leichten Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Hintergründe sind vermutlich nicht näher bekannte Streitigkeiten. Wenig später konnten in Hamburg vier Tatverdächtige mit einem Fahrzeug festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und ob ein Zusammenhang besteht, dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz (04181-2850) entgegen.

Buchholz - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Das Opfer und der Täter verabredeten sich für Sonntagnacht 02:30 Uhr über eine Dating-App zu einem Treffen im Skatepark (Holzweg). Ein weiterer bisher unbekannter Täter kam zu dem Treffen hinzu und beide schlugen plötzlich auf das Opfer ein, sodass er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Das Opfer wurde bei der Schlägerei leicht verletzt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Diebstahl im Schwimmbad

Während eines Badebesuchs im Schwimmbad Buchholz am Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter mit unbekanntem Werkzeug zwei Spinde in der Herrenumkleide auf und entwendeten u.A. die Geldbörsen und andere Dokumente. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz (04181-2850) entgegen.

Bendestorf - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Im Hermann-Löns-Weg kam es am Samstag im Zeitraum zwischen 16:40 Uhr und 22:20 Uhr zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Obergeschoss auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Nachdem die Täter alle Räumlichkeiten durchsucht hatten, flüchteten sie über die Terrasse in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Pkw steht in Vollbrand

Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer meldete in den frühen Sonntagmorgenstunden einen Pkw-Brand auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Dibbersen. Der Pkw geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. Nach ersten Hinweisen sind die Fahrzeuginsassen in die anliegenden Felder geflohen. Eine intensive Absuche mit Diensthunden und einer Drohne führte nicht zum Auffinden der Insassen. Auch hier werden Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeuginsassen geben können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz/ Tostedt - Mehrere Trunkenheitsfahrten

Die Polizei kontrollierte am Freitagabend den 15 Jahre alten Fahrer eines Mofas in der Buchholzer Innenstadt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:05 Uhr wurde der 30-jährige Pkw-Führer vor dem Oktoberfestgelände kontrolliert. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,95 Promille gemessen. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt.

Am Samstagnachmittag fand eine weitere Verkehrskontrolle eines 20-jährige Fahrzeugführer statt, der mit einem Pkw durch Buchholz fuhr, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Zuletzt wurde ein 51-jähriger Mann am Sonntagmorgen in Tostedt kontrolliert. Er fuhr mit seinem E-Scooter über eine rote Ampel. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bei allen vier Fahrzeugführern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hittfeld - Aufmerksame Kunden vereiteln Ladendiebstahl

Mehreren aufmerksamen Kunden eines Discounters in der Straße "Am Göhlenbach" ist es zu verdanken, dass ein Ladendieb am Freitagmittag leer ausging. Die Zeugen beobachteten, wie ein Mann mehrere Schachteln Zigaretten in seinem Rucksack verstaute und das Geschäft verließ. Aufgrund der guten Täterbeschreibung, konnte der Ladendieb noch im Nahbereich des Discounters durch die hinzugerufene Polizei angetroffen werden.

Die couragierten Kunden waren leider nicht mehr vor Ort und konnten bisher nicht als Zeugen durch die Polizei befragt werden. Sie werden daher gebeten sich mit der Polizei in Seevetal unter der Telefonnummer 04105-6200 in Verbindung zu setzen.

Hittfeld - Dreister Diebstahl im Frisörsalon endet in Haft

Ein besonders dreister Diebstahl ereignete sich am Freitagmittag in der Kirchstraße in Hittfeld. Ein 60-jähriger betrat einen Frisörsalon und griff sich einen dreistelligen Betrag aus der Kasse, während die Mitarbeiter Kunden bedienten und lief mit dem erbeuteten Geld aus dem Geschäft. Der Mann konnte jedoch durch die Mitarbeiter eingeholt und an die Polizei übergeben werden. Ein Richter erließ im Anschluss einen Haftbefehl gegen den Mann, welcher in der Vergangenheit bereits mit ähnlichen Straftaten aufgefallen war.

Seevetal - Fahrten unter Alkoholeinfluss

Samstagnacht wurde ein 59-jähriger Autofahrer in der Jesteburger Straße kontrolliert. Der Mann stand mit einem Wert von 1,69 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Neben der Beschlagnahme seines Führerscheins erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein weiterer 39-jähriger Autofahrer in Maschen kontrolliert. Auch dieser stand mit 0,72 Promille unter Alkoholeinfluss. Neben einem Bußgeld muss der Betroffene mit einem Fahrverbot rechnen.

Meckelfeld und Hittfeld - Verkehrsunfälle mit verletzten Fahrradfahrern

Am Freitag kam es sowohl in Meckelfeld, als auch in Hittfeld jeweils zu zwei ähnlichen Verkehrsunfällen zwischen Auto- und Fahrradfahrern.

In der Glüsinger Straße beabsichtigte ein 69-jähriger mit seinem Pkw vom Parkplatz eines Supermarktes in den fließenden Verkehr einzufahren und übersah hierbei einen 17-jährigen Fahrradfahrer. In der Bahnhofstraße übersieht ein 81-jähriger Autofahrer beim Linksabbiegen ebenfalls eine 22-jährige Fahrradfahrerin. Beide Fahrradfahrer stürzten bei den Unfällen und zogen sich leichte Verletzungen zu.

Over - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 32-jährigen Fahrradfahrerin und einem 86-jährigen Autofahrer kam ist in den Samstagmittagsstunden auf der Neuen Deichstraße im Ortsteil Over. Der Senior beabsichtigte nach links auf ein Grundstück abzubiegen und übersah hierbei die entgegenkommende Fahrradfahrerin, sodass die 32-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Das Tragen eines Fahrradhelms hat vermutlich noch schlimmere Verletzungen verhindert.

Winsen (Luhe) - Verkehrsunfall

Am Freitagabend kam es in der Einmündung Lüneburger Straße/Niedersachsenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Beim Abbiegevorgang übersah der 63-jährige PKW Führer den ihm auf dem Fahrrad entgegenkommenden 60-jährigen Mann und es kam zum Zusammenstoß. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Radfahrer eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Oktoberfest verläuft friedlich

Das erste Oktoberfest-Wochenende verlief für die Polizei sehr friedlich. Es gab lediglich einen Einsatz wegen Streitigkeiten zwischen zwei Damen im Alter von 36 und 38 Jahren. Außerdem wurde eine 19-jährige Frau am frühen Sonntagmorgen auf ihrem Nachhauseweg mit einem Atemalkoholwert von 1,91 Promille auf dem Fahrrad fahrend angetroffen. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell