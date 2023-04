Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Ford S-Max bei Unfallflucht beschädigt

Emmerich am Rhein-Vrasselt (ots)

Am Dienstag (04. April 2023) kam es zwischen 07:00 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz "Dorfplatz" an der Straße "Dreikönige" in Emmerich, zu einer Unfallflucht. Der 38-jährige Halter eines blauen Ford S-Max hatte seinen Wagen an der genannten Adresse abgestellt gehabt und fuhr anschließend mit dem Wagen zu einer anderen Adresse. Dort stellte der Mann die Beschädigungen an der Beifahrerseite des Wagens fest, weshalb er vermutet, dass es am Dorfplatz zu einer Unfallflucht gekommen sein muss.

Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell