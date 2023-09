Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr ++ Buchholz - Vorläufige Festnahme nach räuberischem Diebstahl ++ Seevetal/Meckelfeld - Metall aus Produktionshalle gestohlen ++ u.w.M.

Seevetal/A1 (ots)

Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr

Heute, 27.09.2023, gegen 07.55 Uhr, kam es auf der A1 zu einem Auffahrunfall. Zwischen dem Maschener Kreuz und der Landesgrenze zu Hamburg prallten drei Pkw auf der linken Spur ineinander. Zunächst gingen Ersthelfer von fünf verletzten Personen aus, weswegen der Rettungsdienst mit dem Stichwort MANV 5 alarmiert wurde. Wenig später war jedoch klar, dass nur zwei beteiligte Personen verletzt wurden. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die A1 in Fahrtrichtung Hamburg kurze Zeit voll gesperrt werden. Nach rund einer Stunde waren die Aufräumarbeiten beendet.

Buchholz - Vorläufige Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Ein 39-jähriger Mann ist nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstag, 26.9.2023, vorläufig festgenommen worden. Zwei Komplizen hatten gegen 20:50 Uhr in einer Aldi-Filiale an der Soltauer Straße Ware unter ihre Kleidung gesteckt und damit versucht, die Kasse zu passieren. Als ein Mitarbeiter, der dies bemerkt hatte, die beiden Männer ansprach, versuchten diese zu flüchten. Sie wurden von dem Mitarbeiter festgehalten, bis sich der 39-jährige einmischte und den 52-jährigen Mitarbeiter Angriff, um so seinen Komplizen so die Flucht zu ermöglichen. Der 39-Jährige wiederum konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Seevetal/Meckelfeld - Metall aus Produktionshalle gestohlen

In der Zeit zwischen Montag, 25.9.2023, 22:30 Uhr und Dienstag, 26.9.2023, 6:00 Uhr, kam es in einer Produktionshalle an der Straße Zürnweg zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte setzen zunächst die Bewegungsmelder auf dem Firmengelände außer Betrieb und verschaffen sich anschließend Zutritt zu einer Lagerhalle. Daraus entwendeten sie mehrere Paletten mit Aluminium, die sie vermutlich in einen Transporter oder LKW einluden. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise auf verdächtige Verladetätigkeiten bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

Marschacht/Eichholz - Mit Pkw überschlagen

Auf der Eichholzer Straße kam es am Dienstag, 26.9.2023 zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann war gegen 6:15 Uhr mit seinem Wagen von Marschacht in Richtung Eichholz unterwegs, als er am Anfang an der Linkskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte mit der Front in einen trockenen Entwässerungsgraben, schleuderte zurück auf die Fahrbahn und blieb dort auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 29-jährige Fahrer wurde schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist derzeit noch unbekannt.

