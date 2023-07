Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

Am 14.07.2023 kam es in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher kollidierte mutmaßlich beim Ausparken mit einem schwarzen Toyota SUV.

Es kommen zwei mögliche Unfallorte und Tatzeitpunkte in Betracht. Zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr parkte der SUV auf dem Parkplatz des Freizeitbades Prüm in der Kurcenterstraße mit dem Heck in Richtung Straße. Weiterhin parkte der PKW zwischen 18:30 Uhr und 22:00 auf dem äußersten Parkplatz der mittleren Parkreihe vor der Gaststätte Brauhaus in Prüm in der Bahnhofstraße.

Das Tatfahrzeug dürfte nach Spurenlage weiß lackiert sein und einen auffälligen Schaden aufweisen.

Sachdienliche Hinweise können telefonisch unter 06551/9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

