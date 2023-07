POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Daun (ots) - Im Zeitraum 15.07.2023 bis 16.07.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Michel-Reineke-Straße 11 in Daun. Hier gelangten sie über die vermutlich nicht verschlossene Hauseingangstüre in die Kellerräume des Anwesens, wo sie mehrere Bügelschlösser an den Kellerabteilen aufbrachen. Letztlich entwendeten die Täter nach jetzigem Erkenntnisstand nichts. Jegliche ...

mehr