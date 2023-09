Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt - mit Kettensäge bedroht ++ Winsen - Brand eines leerstehenden Gebäudes/ ein Mensch lebensgefährlich verletzt ++ Nindorf - Feuer in Restaurant verursacht hohen Sachschaden

Tostedt (ots)

mit Kettensäge bedroht

Am Donnerstag, gegen 14 Uhr gerieten zwei Männer in Tostedt in Streit. Einer der Kontrahenten bedrohte sein Gegenüber dabei mit einer laufenden Kettensäge. Dieser flüchtete in seine Wohnung. Da der Streit für den anderen noch nicht beendet war, sägte dieser mit der Kettensäge ein Loch in die Wohnungstür und verschaffte sich so Zugang. Der Wohnungsinhaber griff daraufhin zu einer Schaufel und schlug dem Mann mit der Kettensäge damit auf den Kopf. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren ein.

Winsen - Brand eines leerstehenden Gebäudes/ ein Mensch lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem brennenden Gebäude in der Winsener Bahnhofstraße gerufen. Beim Eintreffen der Kräfte, stieg schwarzer Rauch aus einem Kellerfenster. Die Feuerwehr traf dann im Rahmen der Löscharbeiten auf einen 48-Jährigen, der sich im Keller aufhielt. Der Mann wurde aus dem Haus gebracht und an den Rettungsdienst übergeben. Ein Notarzt übernahm die Versorgung des lebensgefährlich Verletzten. Ermittler der Polizei begannen am Freitag mit der Spurensuche. Erst nach Abschluss dieser und der Auswertung der Spuren können Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Hanstedt/ Nindorf - Feuer in Restaurant verursacht hohen Sachschaden

Etwa eine Million Euro Sachschaden sind in der Nacht zu Freitag bei einem Feuer entstanden. Gegen halb eins am Freitagmorgen meldeten Anwohner ein Feuer in einem Restaurant in der Rotdornstraße. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellte sich dann heraus, dass das Restaurant stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ermittler der Polizei Buchholz sind derzeit mit der Spurensuche beschäftigt. Zur genauen Brandursache kann derzeit noch keine Auskunft gegeben werden. Ein technischer Defekt im Bereich der Küche scheint aber nicht ausgeschlossen zu sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell