Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: +++ Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 29.09.2023, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.10.2023, 12:00 Uhr+++

LK Harburg (ots)

Tostedt- Brand "House of Tolerance"

Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand vor dem Rathaus in Tostedt. Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass Unbekannte das "House of Tolerance", ein Symbol für ein tolerantes und weltoffenes Tostedt, in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das Haus wurde durch das Feuer beschädigt. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Rufnummer 04181/2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell