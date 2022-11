Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Handwerksfirmen - Polizei sucht Zeugen

Waren (Müritz) (ots)

Gleich zwei Handwerksfirmen hat es in der Warener Ostsiedlung erwischt: In beide wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche eingebrochen. Aus einem Betrieb in der Siegfried-Marcus-Straße wurde Lackbedarf im Wert von etwa 1.600 Euro gestohlen. In der nahegelegenen Heinrich-Scheven-Straße haben ein oder mehrere bisher unbekannte Täter aus einer Firma mehrere Schleifwerkzeuge gestohlen. Der Wert des Diebesguts und der Sachschaden betragen hier mindestens 3.500 Euro. Jeweils am Freitag zu Dienstbeginn stellten Mitarbeiter bzw. Firmeninhaber die Einbrüche fest und riefen die Polizei.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbruchsdiebstählen liegt nahe. Die Ermittlungen der Kripo Waren sollen nun unter anderem klären, wie sich der oder die Täter Zugang zum Gebäude verschafft haben.

Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen Donnerstagabend, 10.11.2022 und Freitagfrüh, 11.11.2022 verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im genannten Bereich gesehen? Womöglich hat auch jemand Hinweise auf mögliche Täter oder auf den Verbleib des Diebesguts. Sachdienliche Hinweise bitte an das Warener Polizeihauptrevier unter 03991 / 1760, an die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei zudem, dass insbesondere beim Kauf von Werkzeugen oder sonstigem Handwerksbedarf im Internet stets Vorsicht geboten ist, von wem was zu welchem Preis erworben wird. Käufer sollten immer Rechnungen verlangen und Waren nicht im Voraus per Überweisung bezahlen. Wer unsicher ist, ob es sich um angebotenes Diebesgut handelt, kann im Zweifel Besitznachweise anfragen oder auch die Polizei über Verdachtsmomente informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell