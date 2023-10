POL-WL: Nach Brand in leerstehendem Haus - Umgekippte Kerze war vermutlich brandursächlich

LK Harburg (ots) - Tostedt- Brand "House of Tolerance" Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, meldeten Anwohner einen Brand vor dem Rathaus in Tostedt. Polizei und Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass Unbekannte das "House of Tolerance", ein Symbol für ein tolerantes und weltoffenes Tostedt, in Brand gesetzt hatten. ...

