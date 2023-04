Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Ente flüchtet vor Feuerwehr und Ölspur durchs Stadtgebiet Herdecke - Zwei Einsätze am Wochenende für die Freiw. Feuerwehr Herdecke

Herdecke (ots)

Am Freitagabend alarmierte die Feuerwehrleitstelle des Ennepe-Ruhr Kreises die Freiw. Feuerwehr Herdecke zur Ruhr. Hier sollte sich eine verletzte Ente befinden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Ente ausgemacht werden, welche beim Anblick der Feuerwehrleute sofort die Flucht ergriff. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen.

Weiter ging es um 23:31 Uhr in der Nacht zu Samstag mit einer gemeldeten Ölspur im Kreuzungsbereich Auf den Brennen und Zeppelinstraße. Der Einsatzleiter erkundete hier eine ca. 400 m lange Ölspur. Im Einsatzverlauf hat der Einsatzführungsdienst weitere betroffene Straßen festgestellt. So zog sich die Ölspur die Zeppelinstraße runter, am Mühlencenter und der Sparkasse vorbei, über die Hauptstraße zur Attenbergstraße. Vor Ort konnte der Verursacher festgestellt werden. Ein Feuerwehrmann erhielt von seinen Kameraden um null Uhr die ersten Geburtstagsgrüße. "Während des Einsatzes haben wir dann in den Geburtstag "rein gefeiert" und Marcus gratuliert.", so der Einsatzleiter.

Sechs Einsatzkräfte waren mit Zwei Fahrzeugen ca. zwei Stunden im Einsatz.

