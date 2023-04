Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr Herdecke auch weiterhin gefordert - Serie der Einsätze reißt nicht ab

Herdecke (ots)

Am Ostermontag ging es für die Feuerwehr Herdecke um 14:49 Uhr weiter mit dem Stichwort Rauchentwicklung Fläche in die "Loerfeldstraße".Der eintreffende Einsatzführungsdienst erkundete die Lage und konnte schnell Entwarnung geben, da es sich um ein Grillfeuer in einem Garten handelte. Der Einsatz für den Einsatzführungsdienst und das Tanklöschfahrzeug endete nach 15 Minuten.

Parallel zu diesem Einsatz ging bei der Kreisleitstelle ein weiterer Notruf ein, wo eine brennende Mülltonne an der Bushaltestelle in der "Hauptstraße" gemeldet wurde. Die Mülltonne wurde durch die Besatzung des Löschgruppenfahrzeuges abgelöscht. Einsatzdauer auch hier ca. 15 Minuten.

Um 21:30 Uhr wurden die First Responder (sind Feuerwehrkräfte mit zusätzlicher medizinischer Ausbildung, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erst Maßnahmen übernehmen) alarmiert zu einem medizinischen Notfall in den Ortsteil "Westende" alarmiert. Dieser Einsatz konnte jedoch auf Anfahrt abgebrochen werden, da ein Rettungswagen am naheliegenden Krankenhaus frei geworden war.

Der Dienstagmorgen startete um 7:18 Uhr mit einem Brandmeldealarm in der Wetterstraße. In einem dort ansässigen Industriebetrieb hatte die Brandmeldeanlage durch Reinigungsarbeiten ausgelöst. Der Einsatz des Löschzuges konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

Um 8:12 Uhr musste dann noch eine gemeldete Ölspur auf dem Herdecker Bach abgestreut werden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell