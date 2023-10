Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt: Container auf Baustelle aufgebrochen ++ Heidenau + Seevetal: Wohnungseinbrüche ++ Buchholz: Kleintransporter aufgebrochen

LK Harburg (ots)

Tostedt

Mehrere Diebstähle von Baustellen

Diebe nutzen offensichtlich das lange Wochenende, um auf zwei Baustellen in Tostedt Diebstähle zu begehen. Auf Baustellen in der Dieckhofstraße und der Weller Straße wurden Container auf den Baustellen angegangen. Auf der Baustelle Weller Str. wurden drei Container nach vorherigem Öffnen des Bauzauns gewaltsam angegangen und aufgebrochen. Nach Aufbruch entwendeten die Diebe hier Werkzeug und eine Baumaschine.

--

Heidenau

Wohnungseinbruch in Heidenau

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen wurde in ein Zweifamilienhaus in Heidenau in der Neue Straße eingebrochen. Der Dieb öffnete er gewaltsam das Küchenfenster und durchsucht anschließend Teile des Hauses nach Diebesgut. Er kann das Haus mit Diebsgut unerkannt verlassen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Buchholz zu wenden.

--

Seevetal

Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus in Seevetal

Einbrecher drangen in der Schützenstraße zwischen Mittwochnachmittag und Mittwochabend durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Nach Durchsuchen mehrerer Räumlichkeiten verlässt der/die Täter mitsamt des Diebesgutes das Einfamilienhaus. Die Polizei bittet um zeugenhinweise an die Polizei in Seevetal oder Buchholz.

-- Buchholz/N.

Diebstahl aus Transporter in Buchholz/N.

Ein im Diek-Albers-Weg geparkter Kleintransporter wurde über das lange Wochenende zwischen Donnerstagabend und Mittwochmorgen das Ziel eines Diebs. Der Täter konnte diverse Werkzeuge (Bohr- und Sägewerkzeuge) aus dem von ihm angegangenen Fahrzeug entwenden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Buchholz/N.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell