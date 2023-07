POL-GM: Gut aufgepasst - Nachbarn verhindern Einbruch

Wiehl (ots) - In Wiehl-Marienhagen haben Unbekannte am späten Sonntagabend (30. Juli) versucht, in die Grundschule in der Straße "Zum Böckelte" einzubrechen. Die Täter hebelten an der Eingangstür und lösten damit um kurz nach 23 Uhr den Alarm aus. Die Täter flüchteten vom Tatort, ohne in die Schule eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. ...

mehr