POL-GM: Nach Unfall mit Laterne geflüchtet

Reichshof (ots) - Einen Böschungslöffel haben Unbekannte von Donnerstag auf Freitag (27./28. Juli) von einer Baustelle an der Landstraße 133 in Reichshof-Berghausen gestohlen. Die Baggerschaufel war mitsamt eines Schnellwechslers im Bereich der Baustelle abgestellt und das letzte Mal gegen 15.30 Uhr am Donnerstag gesehen worden. Um sechs Uhr am Freitagmorgen war sie verschwunden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Waldbröl ...

