POL-GM: Whirlpool aus Garten gestohlen

Gummersbach (ots) - Einen blauen Subaru Legacy haben Unbekannte zwischen 20.30 und 22.30 Uhr in Gummersbach-Becke gestohlen. Der Subaru mit den Kennzeichen GM-AA 1511 war auf einem Parkplatz in der Becketalstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02261/8199-650 E-Mail: ...

