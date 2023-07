Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigaretten bei Blitzeinbruch in Tankstelle erbeutet

Radevormwald (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (30. Juli) haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Tankstelle an der Elberfelder Straße Zigaretten erbeutet. Gegen 02.55 Uhr waren Anwohner durch die Alarmanlage der Tankstelle auf den Einbruch aufmerksam geworden. Sie konnten beobachten, wie zwei vermummte Täter aus der Tankstelle liefen und mit einem auf dem Tankstellengelände abgestellten Fahrzeug flüchteten. Zuvor hatten die Einbrecher eine Glasschiebetür mit brachialer Gewalt aus der Verankerung gebrochen und anschließend im Kassenbereich eine größere Menge Zigaretten zusammengerafft.

Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich um einen silbernen oder grauen Wagen, mit dem die Täter davonfuhren. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell