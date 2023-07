Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Enduro gestohlen

Reichshof (ots)

Eine Enduro der Marke KTM haben Unbekannte am Sonntag (30. Juli) in Reichshof-Nosbach gestohlen. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr am Morgen drangen die Diebe in einen mit einem Vorhängeschloss gesicherten Schuppen ein, indem sie das Vorhängeschloss mit einem Bolzenschneider zerstörten. Anschließend holten sie das Motorrad vom Typ KTM 300 EXC aus dem Schuppen und entwendeten es.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell