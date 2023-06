Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Öltank in der Landschaft entsorgt

Einbeck (ots)

Dassel (TMü)

37586 Dassel, K 515 - Bierberg, Nähe der Kuppe

29.06.23, 16.00 Uhr - 30.06.23, 11.00 Uhr

Ein bislang unbekannter Verursacher entsorgte auf dem Bierberg in Dassel, Straße von Dassel nach Erichsburg, Nähe der Kuppe linksseitig, einen alten Öltank in den Büschen. Hinweise vor Ort führten bislang nicht zum Verursacher, daher die Bitte der Polizei, dass Schornsteinfeger/ Heizungsmonteure o.ä. Hinweise geben könnten, wer in letzter Zeit solche Tanks besessen hat, und diese jetzt vermutlich im Zuge Erneuerung ausgetauscht hat.

Hinweise an die Polizei Dassel, Tel.: 05564-999100 oder Einbeck, Tel.: 05561-31310

