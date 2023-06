POL-NOM: Betrunken bei der Polizei mit dem Auto erschienen

Uslar (ots) - USLAR, (go), ISERTORWEG, (PARKPLATZ ) Donnerstag, der 29.06.2023, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr. Ein bisher unbekannter PKW Fahrer beschädigt, vermutlich beim Vorbeifahren, den am rechten Fahrbandrand, ordnungsgemäß geparkten, PKW eines 37 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, ohne seine Daten zu hinterlassen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Uslar, Tel. ...

