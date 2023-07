BPOL NRW: Aggressiver 32-Jähriger wehrt sich gegen Bundespolizei-Kontrolle

Dortmund - Bochum (ots) - Am Freitagmorgen (21. Juli) verstieß ein Mann gegen ein kurz zuvor erteiltes Hausverbot für den Dortmunder Hauptbahnhof. Anschließend leistete er Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen 08:50 Uhr soll ein 30-Jähriger auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs Dortmund mit Bahnmitarbeitern in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. ...

