Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dellfeld - Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.05.2023, 16:05 Uhr

Ort: Zweibrücken, L477 bei Dellfeld. SV: Am 26.05.2023 gegen 16:05 Uhr ereignete sich auf der L477 ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 39-jährige Fahrer eines Mini Coopers befuhr die Autobahnabfahrt Walshausen von der A8 kommend und wollte an der Einmündung zur L477 nach links in Fahrtrichtung Dellfeld abbiegen. Hierbei übersah er einen von links kommenden, bevorrechtigten 29-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro. |pizw

