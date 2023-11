Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (05.11.2023) gegen 03:15 Uhr einen in der Jahnstraße in Döffingen geparkten Mini beschädigt. Mutmaßlich mit einem Stein schlugen sie die Heckscheibe des Mini ein und machten sich anschließend aus dem Staub. Bei den Unbekannten soll es sich um vier Personen gehandelt haben, die anschließend mit einem PKW davonfuhren. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Maichingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell