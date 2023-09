Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falsche Wimpern sorgen für echte Schmerzen

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Frauen haben am Mittwochabend, 27. September 2023, die Polizei gerufen, weil sie Schmerzen nach einer Schönheitsbehandlung hatten. Den eingesetzten Beamten gegenüber gaben sie an, sich in einem Schönheitssalon in Gelsenkirchen künstliche Wimpern haben anfertigen lassen. Nach der Behandlung klagten sie über Schmerzen und erstatteten Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung. Das Angebot, die Wimpern direkt wieder entfernen zu lassen, nahmen die 18 und 22 Jahre alten Frauen nicht an, da sie fürchteten, die Schmerzen würden sich verschlimmern. Die Ermittlungen durch die zuständigen Kriminalbeamten hinsichtlich einer möglichen Straftat dauern an.

