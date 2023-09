Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brennende Mülltonne und brennender Schaukasten in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Bränden am Donnerstagmorgen, 28. September 2023, gegen 3.09 Uhr in der Hugostraße in Buer sucht die Polizei Zeugen. Eine aufmerksame Zeitungsbotin bemerkte eine brennende Mülltonne auf Höhe der Einmündung zum Kuhlmannsweg und rief die Polizei. Den Brand konnten die Polizeibeamten mit einem Feuerlöscher löschen. Während des Einsatzes stellten die Polizisten ein weiteres Feuer weiter östlich fest: Die Plastikscheibe eines Schaukastens am Eingang eines Vereinsgeländes brannte. Auch dieser Brandherd konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Eine anschließende Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Hugostraße/Kuhlmannsweg etwas Ungewöhnliches beobachtet haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen zu den Brandursachen dauern an.

