Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungserfolg: Verdächtiger Räuber für mehrere Straftaten festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelte nach mehreren Raubdelikten im Stadtgebiet einen 41-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der verschiedener Taten verdächtigt und schließlich beim Amtsgericht Gelsenkirchen vorgeführt wurde.

Nach einer Tat am Montagmorgen, 25. September 2023, wird der 41-Jährige verdächtigt, gegen 9 Uhr einen 69-jährigen Taxifahrer seines Bargelds beraubt zu haben, nachdem er Fahrgast bei diesem war.

Am selben Tag soll er gegen 15 Uhr eine 86-jährigen Gelsenkirchenerin an der Augustastraße in der Altstadt ihrer Handtasche beraubt haben, die sie an ihrem Rollator befestigt hatte.

Weiterhin steht der ermittelte Mann im Verdacht, am Sonntag, 24. September 2023, einen schweren Raub zum Nachteil eines 23-jährigen Gelsenkircheners an der Munckelstraße in der Altstadt begangen zu haben (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5611123).

Zudem wird gegen den Mann ohne festen Wohnsitz auch in weiteren Fällen von Diebstahl und Sachbeschädigung ermittelt. Der 41-jährige Tatverdächtige konnte durch intensive Fahndungen, Zeugenhinweisen samt Täterbeschreibungen und weiteren Ermittlungen identifiziert werden. Die Ermittlungen, ob er auch noch für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern an. Die Polizei übermittelte alle Ergebnisse der zuständigen Staatsanwaltschaft in Essen, die einen Antrag auf Untersuchungshaft stellte. Der verdächtige Räuber wurde am Dienstag, 26. September 2023, dem Amtsgericht Gelsenkirchen vorgeführt und es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell