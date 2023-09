Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub in der Altstadt - Täter ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntagmorgen, 24. September 2023, wurde in der Munckelstraße in der Altstadt ein 23-jähriger Gelsenkirchener gegen 6.22 Uhr Opfer eines schweren Raubs. Der Geschädigte gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass er am Parkplatz Munckelstraße/Overwegstraße von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der Un-bekannte das Geld in den Händen des 23-Jährigen sah, zog er ein Messer und forderte ihn auf, das Geld herauszugeben. Nach Erhalt des Bargeldes hat der unbekannte Tatverdächtige den Parkplatz fußläufig in Richtung Munckelstraße verlassen. Der 23-Jährige erstattete eine Strafanzeige. Der Tatverdächtige versuchte noch am gleichen Tag bei mindestens zwei weiteren Personen an Bargeld zu gelangen. Um 12.15 Uhr meldete sich eine aufmerksame 40-jährige Gelsenkirchenerin bei der Polizei. Sie machte Angaben zu einem Mann, der kurz vorher bei ihr geklingelt und ebenfalls versucht hatte, Geld zu wechseln. Da die Frau aber einen Wechseltrick vermutete, wies sie den Mann ab. Die 40-Jährige konnte daraufhin beobachten, wie der Tatverdächtige an der Grillostraße/Kurt-Schumacher-Straße eine ältere Person ansprach und ebenfalls Bargeld forderte. Da sie dieses Verhalten verdächtig fand, rief sie die Polizei. Die Polizeibeamten ermittelten die Identität des Tatverdächtigen und stellten einen Bezug zu dem schweren Raub am Morgen her. Die Polizei warnt: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten nach Geld gefragt werden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell