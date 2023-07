Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto ausgebrannt

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu einem Brandfall in Bachstedt im Landkreis Sömmerda rückten gestern Abend gegen 20:50 Uhr Polizei und Feuerwehr aus. In der Dorfstraße hatte aus bislang unbekannter Ursache ein Seat Feuer gefangen. Dieser brannte vollständig aus. Durch die Flammen wurden außerdem ein unweit geparkter Golf sowie ein Rasentraktor und eine Verkaufshütte in Mitleidenschaft gezogen. Zur Klärung der genauen Brandursache kam die Kriminalpolizei vor Ort zum Einsatz. Der durch das Feuer verursachte Sachschaden wurde auf über 5.000 Euro geschätzt. (JN)

