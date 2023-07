Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Ackerbrand

Landkreis Sömmerda (ots)

Bei einem Brand auf einem Acker im Landkreis Sömmerda entstand gestern Mittag hoher Sachschaden. Gegen 12:45 Uhr entzündete sich beim Abernten eines Feldes in einer Presse ein Strohballen. In der weiteren Folge geriet die gesamte Presse samt Nachläufer in Brand. Durch das Feuer entzündeten sich weitere Strohballen sowie circa 13 Hektar Feld. Der Gesamtschaden wurde auf über 50.000 Euro geschätzt. Mehrere Feuerwehren waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber wurde für Übersichtsaufnahmen der Brandfläche angefordert. Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einer Selbstentzündung aus. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell