LPI-EF: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es auf einen Massagesalon in Erfurt abgesehen. Im Tatzeitraum von Montag bis Dienstag beschädigten die Täter ein Fenster und verschafften sich so Zutritt in den Salon. Dort stahlen sie eine leere Geldkassette im Wert von etwa 50 Euro. An dem Fenster verursachten sie einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung an den Tatort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

