POL-GE: Fortschreibung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen

Die Polizei berichtete heute, 26. September 2023, über eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten an der Wanner Straße (POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5612200). Eine beteiligte Person ist im Krankenhaus an den Folgen der Auseinandersetzung verstorben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

