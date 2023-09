Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub auf Seniorin in Erle - Zeugen gesucht

Als eine 76 Jahre Gelsenkirchenerin am Montag, 25 September 2023, gegen 17.15 Uhr ihre Wohnungseingangstür auf der Schulstraße öffnete, wurde sie Opfer eines Raubdelikts. Zuvor hatten Unbekannte mehrfach an ihrer Tür geschellt und ihr gesagt, dass man ein Paket für sie habe. Als die 76-Jährige daraufhin die Tür öffnete, wurde sie durch zwei maskierte Personen in ihre Wohnung gedrängt und zu Boden gestoßen. Die Tatverdächtigen bedrohten die Seniorin, um an ihre Wertgegenstände zu gelangen. Anstatt Informationen preiszugeben schrie die Gelsenkirchenerin lautstark um Hilfe. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen aus der Wohnung in unbekannte Richtung. Die Seniorin wurde bei dem Übergriff nicht verletzt und durch ihr mutiges Handeln wurden auch keine Wertsachen entwendet. Die Tatverdächtigen waren circa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet, von schlanker Statur und mit schwarzen Sturmhauben maskiert. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

