POL-GE: Weitere Fortschreibung: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Auseinandersetzung in Bulmke-Hüllen

Die Polizei berichtete am Dienstag, 26. September 2023, über eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten an der Wanner Straße (Presseportal Polizei GE: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5612200). Bei der Auseinandersetzung handelte es sich um persönliche Streitigkeiten zwischen zwei Kleingruppen, die aus jeweils zwei Personen bestanden. Der Konflikt zwischen den Beteiligten führte bereits in der Vergangenheit zu Konfrontationen. Ein Mann verstarb gestern, 26. September 2023, im Krankenhaus an den Folgen der Auseinandersetzung (Presseportal Polizei Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5612486). Es besteht keine Lebensgefahr für die weiteren, teilweise verletzten, Beteiligten. Zwei Beteiligte wurden heute, 27. September 2023, einem Haftrichter vorgeführt. Wir bitten alle Medien sich nicht an Spekulationen hinsichtlich des Tathergangs zu beteiligen. Die Auseinandersetzung wurde videografiert. Die Auswertung der Videos und die weiteren Ermittlungen dauern an.

