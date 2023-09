Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Rollerfahrer flüchtet und leistet Widerstand

Gelsenkirchen (ots)

Eine Polizeistreife führte am Mittwochnachmittag, 27. September 2023, gegen 16 Uhr die Verkehrskontrolle eines Motorrollers in Ückendorf durch. Der Fahrzeugführer kam den Anhaltesignalen der Beamten nach und stoppte den Roller am rechten Fahrbahnrand der Almastraße. Unmittelbar nach dem Anhalten flüchteten der Fahrzeugführer und sein unbekannter Sozius zu Fuß in Richtung Ückendorfer Straße. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung des 16-jährigen auf und stellten ihn schlussendlich im Kreuzungsbereich Almastraße/Ückendorfer Straße. Der junge Gelsenkirchener wurde zur Verhinderung weiterer Fluchtversuche durch die Beamten zu Boden gebracht, wogegen er sich sperrte. Auch am Boden liegend wehrte er sich weiterhin gegen die Fixierungsversuche der Beamten. Die Polizisten mussten einfachen körperlichen Zwang anwenden, um die Arme des Gelsenkircheners mit Handschellen zu fixieren. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich ein Polizeibeamter leicht, verblieb aber dienstfähig. Der 16-Jährige wurde zur Polizeiwache gebracht, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Gelsenkirchener Fahrzeugführer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt und der Motorroller gestohlen war. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

