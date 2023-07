LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße - die Kripo sucht nach Zeugen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 25.07.2023, gegen 11:45 Uhr befuhr ein 56-Fahrer eines Motorrades die Rathausstraße, wobei er an einer Ampel verkehrsbedingt halten musste. Ein nachfolgender 81-jähriger Fahrer eines Pkw San Yang XK erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr