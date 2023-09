LPI-G: Doppelglasscheibe beschädigt

Altenburg (ots) - Altenburg: Einen Gullideckel benutze ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen zwei Tagen, um mit diesem einen Schaden von mehreren Tausend Euro zu verursachen. Im Zeitraum von Dienstag (12.09.2023) zum heutigen Mittwoch (13.09.2023) schmiss der Sachbeschädiger den Gullideckel gegen die gläserne Eingangstür eines Geschäftes in der Frauenfelsstraße, so dass diese beschädigt wurde. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten des Geschäftes selbst ...

