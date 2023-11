Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Geschädigte eines gefährlichen Lkw-Fahrmanövers gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem möglichen gefährlichen Fahrmanöver eines noch unbekannten Sattelzug-Lenkers am Montag (06.11.2023) zwischen 15:10 Uhr und 15:20 Uhr auf der Bundesstraße 10 in Vaihingen an der Enz sucht die Polizei noch mögliche geschädigte Verkehrsteilnehmende. Ein bislang unbekannter Sattelzug-Lenker befuhr die Bundesstraße 10 aus Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen an der Enz. Kurz vor der Abzweigung zur Kreisstraße 1685 in Richtung Oberriexingen soll der unbekannte Sattelzuglenker auf der Bundesstraße 10 zunächst über die Gegenfahrspur den an der roten Ampel wartenden Verkehr umfahren und überholt haben. Anschließend soll er nach der Ampelanlage auf die Kreisstraße 1685 abgebogen und davongefahren sein. Da zu diesem Zeitpunkt reger Verkehr herrschte, bittet das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, noch Zeugen und insbesondere geschädigte Verkehrsteilnehmende sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell