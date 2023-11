Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231116.1 Dammfleth: Riskantes Überholmanöver löste Unfall aus, Zeugen gesucht

Dammfleth (ots)

Am Mittwoch (15.11.23) um 9.25 Uhr kam es zu einem Unfall, als ein noch unbekannter Fahrer in einem schwarzen Skoda Kombi die Straße Hochfeld aus Richtung Wilster kommend befuhr. Als dieser eine ebenfalls noch unbekannte Fahrerin in einem weißen VW Touran überholte, musste eine ihm entgegenkommende Sattelzugmaschine stark abbremsen. Durch das Bremsmanöver geriet das Fahrzeug auf eine Bankette und in einen Entwässerungsgraben. Der Skodafahrer setzte seine Fahrt fort, die Touranfahrerin hielt kurz am Unfallort an, setzte dann aber auch ihre Fahrt fort, ohne ihre Personalien anzugeben. Der Fahrer war circa 40 Jahre alt, hatte eine Glatze und Brille, bekleidet war dieser mit einem karierten Flanellhemd. Die Fahrerin war circa 30 Jahre alt und hatte schwarze Haare. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben könne und bittet auch die Unfallbeteiligten, sich unter 04823/92270 bei der Polizeistation Wilster zu melden.

