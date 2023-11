POL-IZ: 231115.1 Bunsoh: Zeugen nach Radler-Unfall gesucht!

Brunsbüttel (ots) - In der vergangenen Woche hat ein Unbekannter in Brunsbüttel ein Auto zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Donnerstag parkte die Anzeigende ihren Wagen gegen 07.00 Uhr am Von-Humboldt-Platz. Als sie am Sonntagmorgen, 07.00 Uhr, zu dem Ort zurückkehrte, entdeckte sie, dass die Motorhaube des Chryslers stark zerkratzt ...

