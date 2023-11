Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231114.5 Marne: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erfolgreich

Marne (ots)

Am vergangenen Samstag ist es einem Betrüger gelungen, einen Senior zu Überweisungen von Geld zu bewegen und sich Zugang zu dem Konto des Mannes zu verschaffen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

Gegen 15.00 Uhr saß der Marner an seinem Computer, als auf dem Bildschirm der Hinweis erschien, dass der PC einen Virus hat. Zugleich tauchte eine Telefonnummer auf, die Hilfe versprach. Der Geschädigte wählte die Nummer und sprach mit einer männlichen Person. Während des Telefonats, das beinahe zwei Stunden dauerte, forderte der Betrüger den 83-Jährigen zu mehreren Aktionen am Computer auf und verschaffte sich unter anderem Zugriff auf das Konto des Rentners. Irgendwann kamen dem Anzeigenden Zweifel und er beendete das Gespräch. Am nächsten Tag stellte der Dithmarscher dann unberechtigte Kontoabbuchungen fest, am Montag meldete sich zudem die Bank bei ihm, da sie ebenfalls Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, ist noch nicht absehbar.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell