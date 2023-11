POL-IZ: 231114.4 Heide: Blutprobenentnahme nach schwerem Unfall

Wilster (ots) - Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte versucht, ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Wilster in Brand zu setzten. Der Versuch misslang, es entstand dennoch einiger Sachschaden. Am 11. November 2023 stellte der Anzeigende seinen Mazda auf einem Parkplatz in der Etatsrat-Michaelsen-Straße an der Wilster Au ab. Als er am Montag gegen 17.00 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen beschädigten ...

