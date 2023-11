Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231114.1 Wilster: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Wilster (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Unbekannte versucht, ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Wilster in Brand zu setzten. Der Versuch misslang, es entstand dennoch einiger Sachschaden.

Am 11. November 2023 stellte der Anzeigende seinen Mazda auf einem Parkplatz in der Etatsrat-Michaelsen-Straße an der Wilster Au ab. Als er am Montag gegen 17.00 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen beschädigten Reifen. Offenbar hatten Unbekannte versucht, das Auto in Brand zu setzten. Dabei zerstörten sie den Reifen und richteten Schäden am Radkasten an. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die auf dem genannten Parkplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich an die Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04832 / 92270 wenden.

Merle Neufeld

