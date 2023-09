Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß auf Parkplatz - Polizei sucht Geschädigten

Enger (ots)

(jd) Ein 84-jähriger Mann aus Spenge fuhr am Freitag (1.9.) gegen 19.15 Uhr auf einen Parkplatz an der Tiefenbruchstraße. Beim Einparken seines Seat in eine Parklücke touchierte er die hintere linke Stoßstange eines dort bereits geparkten Pkw. Der Mann hinterließ zunächst seine Visitenkarte mit Personalien und Telefonnummer an de Windschutzscheibe. Als der Spenger kurze Zeit später zu seinem Auto zurückkehrte, befand sich das Auto, mutmaßlich ein schwarzer Volvo, nicht mehr auf dem Parkplatz. Der 84-Jährige verständigte die Polizei und informierte die Beamten über den Unfall. Der Sachschaden an dem Seat liegt bei rund 1150 Euro. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Klärung des Sachverhalts den Fahrer des genannten Autos, sich unter 05221/8880 zu melden. Auch Zeugen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, mit der Polizei Herford Kontakt aufzunehmen.

