Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter geht Firmentür an - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Gegen 0.29 Uhr erhielt eine 56-jährige Engeranerin am Samstag (2.9.) einen Alarm auf ihr Mobiltelefon: Die Alarmanlage ihres Firmengebäudes an der Opferfeldstraße löste aus, da sich eine Person auf dem Gelände aufhielt. Die 56-Jährige verständigte umgehend die Polizei. Die unbekannte männliche Person versuchte mittels eines Gegenstands, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Da der Einbruchsversuch augenscheinlich scheiterte, flüchtete die dunkel gekleidete Person sodann zu Fuß auf ein Nachbargrundstück. Ein Anwohner beobachtete hier, wie sich der Mann, der helle Schuhe trug, zunächst in einem Gebüsch versteckte und dann beim Anblick des kurz darauf eintreffenden Streifenwagens in Richtung Friedhof flüchtete. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Der durch den Einbruchsversuch entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet mögliche weitere Zeugen, die in der Nacht zu Samstag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

