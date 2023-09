Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Stromkästen bei Unfall beschädigt - Verursacher flüchtet

Bünde (ots)

(jd) Gestern (3.9.) fuhr ein Seat-Fahrer um 18.40 Uhr rückwärts von einem Grundstück an der Eschstraße auf die Fahrbahn. Dabei prallte sein Fahrzeug gegen gleich zwei Stromkästen. Der etwa 175cm große Fahrer stieg aus seinem Auto aus und begutachtete den Schaden. Durch den Aufprall waren Zeugen auf den Unfall aufmerksam geworden, die noch sahen, wie der Mann Teile seines Fahrzeugs, die bei der Kollision beschädigt wurden, von der Fahrbahn aufsammelte und in sein Auto legte. Dann fuhr der Mann in Richtung Elysiumstraße davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Zeugen alarmierten die Polizei und gaben den Beamten neben einer Beschreibung des unbekannten Fahrers auch das Kennzeichen des Seats an. Die Ermittlungen an der Halteranschrift in Preußisch Oldendorf dauern noch an. Der Schaden an den Stromkästen liegt bei rund 1000 Euro.

