Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 23 Neue Beamtinnen und Beamte bei der Polizei Herford

Herford, Hiddenhausen, Bünde, Löhne, Kirchlengern, Enger, Spenge, Rödinghausen, Vlotho (ots)

(um) Insgesamt hat die Kreispolizeibehörde Herford 23 neu in die Behörde versetzte Kolleginnen und Kollegen zugeteilt bekommen. Landrat Jürgen Müller begrüßte jede neu in die Kreispolizeibehörde versetzte Kollegin und jeden Kollegen persönlich im Rahmen einer Feierstunde im historischen Saal des Kreises Herford. "Wie wichtig den Dienststellen der Polizei Herford ihre Unterstützung ist," betonte der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde "merken Sie an der Anwesenheit der vielen Kolleginnen und Kollegen, die Sie heute hier im alten Kreishaus begrüßen." Die sechs Beamtinnen und 17 Beamte werden im Wachdienst sowie bei der Kriminalpolizei eingesetzt. Acht Kollegen werden als Kriminalbeamten im Ermittlungsdienst unterstützen. Diese Personalzuweisung wirkt damit durch ein paar Stellen mehr den jährlichen Pensionierungen und Versetzungen entgegen. Die meisten Beamtinnen und Beamten sind junge Absolventen der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Dabei sind aber auch erfahrene Beamtinnen und mehrere erfahrene Beamte, die sich in ihren Heimatkreis bzw. zu ihrem Wohnort haben versetzen lassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell