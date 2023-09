Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit entwendetem Auto - Drei Personen verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Anwohner des Eggewegs hörten am Mittwoch (30.8.), gegen 22.40 Uhr, einen lauten Knall und sahen nach der Ursache. Ein Fiat stand schwer beschädigt vor einem Baum und im Inneren befanden sich zwei, offensichtlich verletzte junge Männer. Die Zeugen leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die beiden Schwerverletzten, ein 19- und ein 21-jähriger Vlothoer, wurden mittels Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen im Bereich einer Hofeinfahrt eine weitere Person an. Hierbei handelt es sich um einen 19-jährigen Vlothoer, der infolge des Unfalls ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da die Fahrzeuginsassen vor Ort widersprüchliche Angaben zum mutmaßlichen Fahrer machten, ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme von Blutproben bei den beiden 19-Jährigen an, da sie deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigten. Nach ersten Ermittlungen fuhr der Fiat, mutmaßlich mit hoher Geschwindigkeit, auf dem Eggeweg in Richtung Schmiedebusch. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Dadurch verlor der Fahrer dann die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte frontal gegen einen zweiten Baum. Hier kam der Fiat schlussendlich quer auf der Straße zum Stehen. Die näheren Umstände dieser Verkehrsunfallflucht sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Verlauf der vor Ort begonnenen Unfallaufnahme stellten die Beamten weiter fest, dass der Fiat in der Möllberger Straße entwendet wurde. Hier verschaffte man sich widerrechtlich Zugriff auf den Fahrzeugschlüssel, der sich im Haus des 69-jährigen Vlothoer Besitzers des Pkw befand. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung in Folge von Alkoholgenuss, fahrlässiger Körperverletzung anlässlich des Verkehrsunfalls und dem Diebstahl des Kraftfahrzeugs. Der Sachschaden liegt bei rund 20.000 Euro. Die Polizei bittet zudem um Zeugenhinweise zum eigentlichen Unfall. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

