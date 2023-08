Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brände in Vlotho-Exter - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Das Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde Herford bittet in Fällen von drei Bränden in Vlotho-Exter die Öffentlichkeit um Zeugenhinweise. Am Sonntag (27.8.) bemerkte ein Zeuge an der Straße Zum Mergelbruch gegen 8.10 Uhr einen Brand: Insgesamt 13 Silage-Ballen, die auf einem dortigen Feld aufgestapelt waren, fingen Feuer. Durch den Eigentümer, einen 42-jährigen Vlothoer, konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Gestern (30.8.) standen in den frühen Morgenstunden im gleichen Bereich der Straße Zum Mergelbruch wieder insgesamt 70 Silage-Ballen in Flammen. Eine Zeugin, die dies um 5.10 Uhr bemerkte, alarmierte die Feuerwehr, die den Brand unter Kontrolle brachte. Der Schaden wird mit rund 3.500 Euro angegeben. In beiden Fällen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, werden daher gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Bereits in der Nacht zum 22. Mai diesen Jahres hat es gegen 1.00 Uhr einen Brand in Vlotho-Exter gegeben: Eine Scheune an der Straße Mowenbusch stand in Vollbrand, sodass ein Schaden im sechsstelligen Bereich verursacht wurde. Auch in diesem Fall bittet das Kriminalkommissariat darum, dass sich Zeugen unter der 05221/8880 melden. Ob und inwieweit es einen Zusammenhang zwischen diesem Brand und den beiden aktuellen Bränden gibt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell