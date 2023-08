POL-HF: Auffahrunfall - Vier Fahrzeuge beschädigt

Kreispolizeibehörde Herford

(jd) Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen kam es am Dienstag (29.8.) um kurz nach 16.00 Uhr auf der Stiftstraße. Eine 55-jährige Bünderin fuhr mit ihrem BMW auf der Stiftstraße aus Richtung Klosterbauerschafter Straße. Kurz vor der Einmündung zur Klosterheide stand ein Fiat-Lastwagen geparkt am Fahrbahnrand. Die 55-Jährige beabsichtigte diesen zu überholen. Die Frau musste ihr Fahrzeug jedoch aufgrund von Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn zunächst anhalten. Einem unmittelbar hinter ihr fahrenden 23-Jährigen aus Kirchlengern gelang es nicht, seinen Audi rechtzeitig abzubremsen. Er fuhr auf den BMW auf, welcher dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Hier fuhr zeitgleich ein 37-jähriger Mann aus Rödinghausen mit seinem VW, der durch den BMW touchiert wurde. Auch der am Fahrbahnrand geparkte Fiat wurde durch den Audi beschädigt. Der 23-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

