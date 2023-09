Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brand - Aufmerksame Zeugen treten Glut aus

Löhne (ots)

(jd) Die Polizei Löhne erhielt am Samstag (2.9.), gegen 16:35 Uhr, einen Einsatz zu einem Kleinbrand am Wallücker Bahnweg. Beim Eintreffen der Beamten hatten anwesende Personen das schwellende Feuer bereits löschen können. Zuvor bemerkte ein 18-Jähriger aus Kirchlengern vom Wallrücker Bahnweg aus die Rauchentwicklung. Er begab sich daraufhin in die Richtung, aus der der Rauch kam und bemerkte auf einem nahegelegenen, abgeernteten Feld ein kleines Feuer. In unmittelbarer Nähe hielt sich ein bislang unbekannter Mann mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzer Oberbekleidung auf. Nachdem dieser den 18-Jährigen gesehen hatte, fuhr er mit einem weinroten Herrenrad über den Wallrücker Bahnweg davon. Der Zeuge versuchte sofort das Feuer zu löschen. Ein 55-jähriger Löhner sowie eine 56-jährige Bünderin, die auf die Situation aufmerksam wurden, unterstützen den 18-Jährigen dabei. Dank des beherzten Eingreifens entstand lediglich ein kleiner Brandfleck auf dem Feld. In diesem Fall bittet die Polizei um weitere Zeugenmeldungen. Inwiefern der auf dem Feld angetroffene Mann, der ein südländisches Erscheinungsbild hat, mit dem Sachverhalt in Verbindung steht, ist derzeit unklar. Die Polizei Herford bittet daher diese Person oder weitere Zeugen, die Angaben machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

